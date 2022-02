Chuyển biến lớn: Đức tăng chi tiêu quốc phòng và chính sách để chống Putin

Nhưng nay, như chính Chủ tịch đảng CDU hiện ở ghế đối lập, Friedrich Merz nói thì, đơn phương cắt giảm chi phí quốc phòng (abruestung) không đem lại an ninh hơn, thậm chí còn làm an ninh kém đi, thì con đường phải là tăng cường quân bị (aufruestung).

Từ năm 1945 đến 1990, sau khi Đồng minh do Hoa Kỳ lãnh đạo giải giáp Wehrmacht (quân đội phát-xít), CHLB Đức trên thực tế không được phép phát triển quân đội và nền quốc phòng của họ gần như "do các đại cường Phương Tây đảm trách", theo đánh giá của Ross Clarke trên trang Spectator ở Anh năm 2019.

Sau khi hai nước Đức thống nhất, hiệp ước quốc tế mang tên Treaty for the Final Settlement with Respect to Germany trả lại chủ quyền quân sự cho Đức năm 1991 nhưng chỉ cho phép Đức có không quá 370 nghìn quân.