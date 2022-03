Nga-Ukraine: Nga giao thương bao nhiêu với Trung Quốc?

56 phút trước

Các biện pháp trừng phạt lên Nga sẽ ảnh hưởng đến thương mại?

Nga có Hệ thống Chuyển Tin nhắn Tài chính (System for Transfer of Financial Messages - STFM) trong khi Trung Quốc có Hệ thống Thanh toán Liên ngân hàng Xuyên biên giới (Cross-Border Interbank Payment System - CIPS), và các hệ thống này hoạt động dựa trên tiền tệ của riêng họ.