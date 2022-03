Niall Ferguson và Francis Fukuyama tranh luận ai có lỗi với Ukraine

một giờ trước

Francis Fukuyama, nhà khoa học chính trị người Mỹ, lần đầu vang danh với cuốn The End of History and the Last Man (1992) và sau này đã viết hàng loạt sách có ảnh hưởng lớn.