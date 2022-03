Putin cố 'giành dân, giành đất' ở Ukraine, còn dân Nga bỏ phiếu bằng chân?

một giờ trước

Chính phủ Nga tuần qua cũng ra lệnh hạn chế xuất khẩu lúa mì và ngũ cốc để đảm bảo an ninh lương thực trong nước.

Trang Moscow Times trích lời nhà kinh tế Ruben Enikolopov, hiệu trưởng trường New Economics School ở Moscow nói rằng phản ứng của nhiều lãnh đạo Nga, "vì họ trưởng thành trong thời Liên Xô, là giữ im lặng".

"Họ sẽ cố can thiệp vào giá cả, hoặc những thứ như vậy nhưng chỉ có tác dụng nhất thời. Về lâu dài, đây là thảm họa cho kinh tế nước ta."

Bài trên tờ báo Nga, bản tiếng Anh có tựa đề thật bi quan: "Kremlin im lặng, kinh tế sụp đổ quanh họ." (Kremlin 'Silent' as Economy Collapses Around It)