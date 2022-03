'Không thể so sánh Chiến tranh Biên giới Việt-Trung 1979 và Nga xâm lược Ukraine'

Không thể so sánh

"Putin hiểu rằng do Ukraine không phải là đồng minh chính thức của Nato, do đó Nga có thể lật đổ chính quyền Kyiv mà không sợ phương Tây can dự trực tiếp. Có thể thấy rõ điều này khi Putin tấn công trực tiếp vào Kyiv và không có bất kỳ tuyên bố nào cuộc chiến này sẽ là một cuộc xâm lược giới hạn như Đặng Tiểu Bình đã làm."

Hoài niệm Liên Xô

Nghiên cứu sinh Vũ Xuân Khang cho biết thêm Trung Quốc rõ ràng thân Nga hơn Việt Nam khi nước này trực tiếp tác động đến an ninh vùng viễn Đông của Nga. Tuy nhiên Nga có ký hai hiệp định bất xâm phạm (non-aggression pact) với cả Trung Quốc và Việt Nam. Với Trung Quốc, đó là Hiệp định Láng giềng tốt và Hữu Nghị (The Treaty of Good-Neighborliness and Friendly Cooperation Between the People's Republic of China and the Russian Federation) ký năm 2001.