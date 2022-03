Chiến tranh Ukraine: Các điệp viên phương Tây tìm hiểu ông Putin có suy tính gì

21 phút trước

Tổng thống Nga Vladmir Putin bị mắc kẹt trong thế giới khép kín do chính mình tạo nên, theo các điệp viên phương Tây. Và điều này đã khiến họ lo ngại.

Sự tách biệt của ông ta có thể thấy rõ trong những bức ảnh họp với những nguyên thủ thế giới, như khi ông gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thì hai người đã ngồi ở hai đầu một chiếc bàn dài. Và hình ảnh này cũng thấy rõ trong cuộc họp của Putin với đội ngũ an ninh quốc gia một ngày trước khi Nga xâm lược Ukraine.

Người quyết định duy nhất

Giới chức tình báo nói rằng ông Putin tách biệt trong bong bóng do chính mình tạo nên, vốn có rất ít thông tin bên ngoài có thể lọt vào, đặc biệt đối với bất kỳ điều gì thách thức suy nghĩ của ông ta.

"Ông ta là nạn nhân của chính nền tuyên truyền của mình theo nghĩa là ông chỉ lắng nghe một số lượng người nhất định và ngăn chặn tất cả mọi điều khác. Điều này mang đến cho ông ta cái nhìn lạ lẫm về thế giới," Adrian Furnham, Giáo sư Tâm lý học và đồng tác giả quyển sách sắp ra mắt mang tên 'The Psychology of Spies and Spying'.