Hải quân Mỹ: 'Trung Quốc đã quân sự hóa hoàn toàn một số đảo nhân tạo trên Biển Đông'

21 phút trước

Trung Quốc đã quân sự hoàn toàn ít nhất 3 trong số các đảo nhân tạo trên Biển Đông, bao gồm trang bị hệ thống tên lửa chống hạm và phòng không, thiết bị laser và gây nhiễu, cùng máy bay chiến đấu. Đây được xem là một động thái gây gia tăng căng thẳng tình hình, đe dọa đến tất cả quốc gia lân cận, hãng tin Associated Press (AP) dẫn tuyên bố từ một quan chức quân sự hàng đầu của Mỹ vào ngày 20/03.

Trả lời phỏng vấn của AP, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc John C. Aquilino nói rằng những hành động gây hấn này tương phản trắng trợn trước những tuyên bố trấn an của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước đây rằng sẽ không biến các đảo nhân tạo ở vùng lãnh hải tranh chấp trên Biển Đông thành những căn cứ quân sự.

Theo Đô đốc John C. Aquilino thì những hành động này cho thấy Trung Quốc đang phô trương sức mạnh quân sự.

"Tôi nghĩ trong vòng 20 năm qua, chúng ta đã chứng kiến việc Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự lớn nhất kể từ thời Thế chiến lần 2," Đô đốc John C. Aquilino trả lời phỏng vấn của AP. "Họ cũng đã tăng cường năng lực và tiến trình vũ khí hóa này đang gây nên bất ổn trong khu vực."

Đô đốc John C. Aquilino trả lời AP trên máy bay do thám của Hải quân Mỹ khi bay gần đến những căn cứ quân sự do phía Trung Quốc chiếm giữ ở quần đảo Spratly, mà phía Việt Nam gọi là Trường Sa.