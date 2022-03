Tuyên truyền về Liên Xô quá mạnh khiến có người VN ủng hộ Nga xâm lược Ukraine

52 phút trước

Cỗ máy tuyên truyền về Liên Xô

Sách giáo khoa lịch sử của Việt Nam cho rằng Hiệp ước Bất tương xâm Liên Xô-Đức (Molotov-Ribbentrop) ký vào tháng 08/1939 là một kế hoạch ngoại giao thông minh của Liên Xô nhằm giành lấy thời gian. Ngoài ra thì cuộc thảm sát Katyn năm 1940 do cảnh sát mật của Liên Xô thực hiện, khiến hơn 20.000 tù binh chiến tranh Ba Lan thiệt mạng thì không được đề cập, mặc dù báo chí Việt Nam đã nói đến gần đây.

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã phát sóng bộ phim tài liệu "Ánh sáng tháng 10". Theo VTV thì "Cuộc Cách mạng tháng Mười ở nước Nga do V.I.Lenin lãnh đạo đã đưa giai cấp vô sản lên nắm quyền, xây dựng một nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới và là nguồn cổ vũ cho các dân tộc bị áp bức giành độc lập tự do... Đây được đánh giá là một sự kiện làm rung chuyển thế giới trong thế kỷ 20, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cách mạng Việt Nam."