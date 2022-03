Nga đánh Ukraine: Putin có lặp lại sai lầm 'sa lầy' như Mỹ ở Việt Nam?

một giờ trước

Đang có những câu hỏi liệu quân đội của Tổng thống Vladimir Putin sẽ dính vào một "cuộc chiến kéo dài" như Mỹ ở Việt Nam trước đây do các sai lầm chiến lược hay không.

"Các cuộc chiến tranh kéo dài xuất phát từ những sai lầm cơ bản và nhất quán: đánh giá thấp ý chí và khả năng chống trả của kẻ thù, đánh giá quá cao khả năng của bản thân, gây chiến vì những lý do không chính xác hoặc không đủ hoặc đánh giá thấp mức độ mà một bên thứ ba quyền lực có thể can thiệp và thay đổi cán cân của quyền lực."

"Nếu một quốc gia sống sót sau cú đánh đầu tiên, thì xác suất chiến thắng sẽ tăng lên. Điều này đặc biệt đúng với trường hợp chiến tranh lâu dài. Quốc gia khởi xướng chiến tranh có xu hướng chuẩn bị sẵn lực lượng ngay từ đầu, tối đa hóa khả năng giành chiến thắng sớm. Lực lượng phòng thủ thì vẫn chưa sử dụng các lực lượng trong nước hoặc của các đồng minh trước cuộc tấn công. Do đó, quốc gia phòng thủ tăng sức mạnh quân sự của mình nhanh hơn nhiều so với phe tấn công. Người Nhật không thể so sánh nhân lực và công nghệ của Mỹ theo thời gian. Hoa Kỳ đã đánh giá thấp khả năng phục hồi của Bắc Việt Nam, ngay cả khi đối mặt với cuộc bắn phá dữ dội vào thủ đô Hà Nội.