Soái hạm Moskva bị chìm: Nga lần đầu công bố hình ảnh thủy thủ đoàn tại Sevastopol

11 phút trước

Vụ Moskva bị chìm dù do bị tên lửa của Ukraine đánh trúng hoặc bị sự cố nào đó "là một chiến thắng tuyên truyền quan trọng cho Ukraine", theo đánh giá của Institute for the Study of War (ISW). Các nhà ngoại giao và chuyên gia phương Tây cho rằng các quan chức cấp cao trong Hạm đội Biển đen sẽ bị mất chức sau vụ việc.