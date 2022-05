Ukraine ‘giết nhiều tướng Nga nhờ tin tình báo Mỹ’

Hoa Kỳ đã "cung cấp thông tin tình báo" giúp các lực lượng Ukraine tiêu diệt nhiều tướng lĩnh Nga, theo phóng sự của tờ báo The New York Times ngày 4/5.

Lầu Năm Góc và Nhà Trắng không thừa nhận thông tin của bài báo của The New York Times.

Báo The New York Times nói sự trợ giúp này là một phần trong nỗ lực tuyệt mật của chính quyền Joe Biden nhằm cung cấp thông tin tình báo chiến trường theo thời gian thực cho Ukraine.

Sau khi bài báo của The New York Times được đăng, Adrienne Watson, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cho biết trong một tuyên bố rằng thông tin tình báo chiến trường không được cung cấp cho Ukraine "với ý định giết các tướng lĩnh Nga".