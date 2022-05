Chiến tranh Ukraine: Nga bị đẩy lùi khỏi Kharkiv - đưa tin từ chiến trường

một giờ trước

Mới đây nơi này đã được giải phóng nhờ nỗ lực phối hợp do các chỉ huy cấp cao của quân đội dẫn đầu. Quân đội Ukraine từ quân phòng vệ lãnh thổ, lực lượng bảo vệ quốc gia và quân đội chính quy đang tìm cách đẩy lùi quân Nga dọc theo chiến tuyến dài 32 km. Tại thành phố Belgorod của Nga, ngay bên kia biên giới, binh lính đã tập trung cho một cuộc phản công có khả năng xảy ra.

Tại vị trí chống tăng, tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ cung cấp cùng với phiên bản do Anh tiếp tế đã sẵn sàng đi vào sử dụng, được hai tình nguyện viên nói chuyện với tôi bằng tiếng Pháp điều khiển.

Nhấp một chút trà mới pha, anh nói "Tôi sinh ra ở Liên Xô. Nga, tôi lấy làm tiếc, sử dụng mọi thứ như là vũ khí. Những ngày kỉ niệm chung, ngôn ngữ chung, tôn giáo chung của chúng tôi. Nga không hề do dự sử dụng mọi thứ đó. Đó là lý do tại sao mọi người ở đây giờ đây đều ghét tiếng Nga - ngay cả nhà thơ Nga Alexander Pushkin cũng không được chào đón - đó là lý do tại sao nhà thờ của chúng tôi bị chia cắt, và mọi thứ bằng tiếng Nga ở đây sẽ được đổi tên."