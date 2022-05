Ukraine 'đang đẩy lui quân Nga khỏi Kharkiv'

một giờ trước

Nhưng Oleh Sylyehubov cũng cảnh báo rằng tình hình vẫn còn nguy hiểm và mọi người nên xem xét sự an toàn trước khi trở lại.

'Thất bại chính trị' của Nga

Trong đánh giá mới nhất về cuộc xung đột, Institute for the Study of War, một viện nghiên cứu tại Mỹ, nói rằng Ukraine đã "có khả năng giành chiến thắng trong trận chiến Kharkiv".