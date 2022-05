Covid: Đại dịch sẽ diễn biến như thế nào tại Bắc Hàn?

21 phút trước

Hệ thống y tế yếu kém

Công tác xét nghiệm cũng rất hạn chế. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết Bắc Hàn đã tiến hành khoảng 64.000 xét nghiệm kể từ khi đại dịch bùng phát. Trong khi tại Hàn Quốc, quốc gia đặt vấn đề xét nghiệm và truy vết là trọng tâm trong chiến lược chống Covid, thì số lượng xét nghiệm là 172 triệu.

Có sẵn sự trợ giúp, nếu Bắc Hàn chấp nhận

Cả Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trước đó đều đề nghị trợ giúp Bắc Hàn, về vaccine, nhưng giới chức nước này đều từ chối.

"Tôi ngờ vực về việc họ rất muốn Trung Quốc trợ giúp, và Trung Quốc sẽ giúp nhiều nhất có thể," Owen Miller, giảng viên ngành Triều Tiên học tại Đại học SOAS University of London cho biết. Ưu tiên của Trung Quốc, ông Owen Miller nói là giữ Bắc Hàn trong tình trạng ổn định.

"Họ thật sự chỉ có một lựa chọn. Họ phải tìm cách mang về vaccine và nhanh chóng tiêm chủng cho người dân," Peter Hotez, một chuyên gia vaccine tại khoa Y tế nhiệt đới Quốc gia Mỹ (US National School of Tropical Medicine), Đại học Y khoa Baylor (Baylor College of Medicine).