Bắc Hàn: Hơn một triệu ca nghi mắc Covid-19

27 phút trước

Người Bắc Hàn nhiều khả năng rất dễ bị ảnh hưởng bởi vi rút do thiếu chương trình tiêm chủng và hệ thống y tế kém. Phong tỏa trên toàn quốc đang có hiệu lực.

Năm ngoái, cộng đồng quốc tế đã đề nghị cung cấp cho Bắc Hàn hàng triệu liều vaccine AstraZeneca và vaccine do Trung Quốc sản xuất, nhưng Bình Nhưỡng tuyên bố họ đã kiểm soát Covid bằng cách đóng cửa biên giới vào đầu tháng 1 năm 2020.

Có sẵn sự trợ giúp, nếu Bắc Hàn chấp nhận

Cả Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trước đó đều đề nghị trợ giúp Bắc Hàn, về vaccine, nhưng giới chức nước này đều từ chối.

"Họ thật sự chỉ có một lựa chọn. Họ phải tìm cách mang về vaccine và nhanh chóng tiêm chủng cho người dân," Peter Hotez, một chuyên gia vaccine tại khoa Y tế nhiệt đới Quốc gia Mỹ (US National School of Tropical Medicine), Đại học Y khoa Baylor (Baylor College of Medicine).