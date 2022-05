Chiến tranh Ukraine: Những người Nga bất tuân, lên tiếng về cuộc chiến tranh

một giờ trước

Đó là sự gia tăng đáng kể về kiểm duyệt ở Nga, nơi Vladimir Putin đã dành hai thập niên cầm quyền để loại bỏ các đối thủ, bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận và bịt miệng truyền thông độc lập: một sự phá bỏ nền dân chủ đang gây ra những hậu quả tàn khốc ở Ukraine.

Vladimir Kara-Murza cố gắng cảnh báo về sự nguy hiểm. Trong một bài phát biểu tại Mỹ vào tháng 3, nhà hoạt động đối lập Nga đã chỉ trích các nhà lãnh đạo phương Tây vì đã liên tục tìm cách "nối lại" quan hệ với ông Putin, cho phép các quốc gia của họ hoạt động như thiên đường của tiền bẩn và ngoảnh mặt quay đi ngay cả khi nước Nga ngày càng trở nên kém tự do hơn.

Khi Nga xâm lược Ukraine, nhiều gia đình đã chạy trốn khỏi Kyiv để đến những ngôi làng gần đó, vì nghĩ rằng họ sẽ an toàn hơn khi ở xa thủ đô. Thay vào đó, họ dành hàng tuần trời thu mình trong những căn hầm lạnh lẽo khi binh lính chiếm đóng lái xe tăng vào sân của họ và đào chiến hào trong các luống rau của họ.

"Sự thật là kẻ thù chính của chế độ," Evgenia Kara-Murza, vợ của Vladimir, người đã phải sống ở Washington DC vì lý do an toàn, nói. "Đó là lý do tại sao tôi tin rằng chế độ này đang sử dụng luật này để nghiền nát tất cả những người bất đồng chính kiến ở Nga và hù dọa mọi người phải im lặng,"