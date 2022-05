Xả súng trường tiểu học tại Texas: Nhìn lại nền văn hóa súng đạn Mỹ

Những cái chết từ súng đạn tại Mỹ đã trở thành hơn một vấn đề luôn hiện hữu trong cuộc sống người dân Mỹ, với số người chết do súng nhiều hơn số lượng binh sĩ bị thiệt mạng trong tất cả các cuộc xung đột tại Mỹ kể từ cuộc nội chiến Mỹ năm 1775.

Chỉ tính riêng trong năm 2020, đã có hơn 45.000 người Mỹ chết dưới nòng súng, bị giết hay tự sát, hơn bất kỳ năm nào khác được ghi nhận. Con số cho thấy mức tăng 25% so với 5 năm trước đó, và tăng 43% kể từ năm 2010.

Mỹ có bao nhiêu súng?

Các dữ liệu thêm gần đây cũng cho thấy việc sở hữu súng đã tăng đáng kể trong vòng vài năm trở lại đây. Một nghiên cứu do Annals of Internal Medicine đăng tải vào tháng 02, cho thấy 7,5 triệu người Mỹ trưởng thành - chưa đến 3% dân số - đã trở thành những người mới sở hữu súng đầu tiên khoảng thời gian từ tháng 01/2019 đến tháng 04/2021.

Một nghiên cứu riêng từ American Academy of Pediatrics đăng tải vào năm 2021 cho thấy sự liên hệ giữa việc tăng sở hữu súng đạn trong đại dịch với tỷ lệ thương tật do súng gia tăng trong trẻ em và do trẻ em gây ra.