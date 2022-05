Chiến tranh Ukraine: Tại sao Nga cố gắng chiếm miền đông Donbas?

Vùng Donbas của Ukraine là gì?

Khi nhà lãnh đạo Nga nói về Donbas, ông không chỉ đề cập đến khu vực sản xuất than và thép của Ukraine. Ông nhấn mạnh hai khu vực lớn ở phía đông, Luhansk và Donetsk, trải dài từ ngoài thành phố cảng Mariupol ở phía nam đến tận biên giới phía bắc với Nga.

Tại sao Putin muốn kiểm soát Donbas?

Ngay trước khi phát động chiến tranh, Tổng thống Putin đã công nhận Luhansk và Donetsk độc lập với Ukraine, chứ không chỉ là các tiểu khu giới hạn do các tổ chức ủy nhiệm mà Moscow hậu thuẫn tạo ra.

Chiến lược của Putin là gì?

Không thể biết được ông ta đang nghĩ gì và mối quan hệ của ông ta với chỉ huy quân sự của mình ra sao, chuyên gia phân tích Sam Cranny-Evans tại Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc phòng Hoàng gia Anh cho biết. Nhưng nếu Nga thành công ở Luhansk và Donetsk, thì ông Cranny-Evans tin rằng Nga sẽ đánh giá tình trạng của quân đội Ukraine: "Nếu Nga cảm thấy rằng họ có thể đạt được nhiều hơn các mục tiêu đã nêu, tôi nghi ngờ họ sẽ hành động."

Các quan chức hàng đầu của Nga bao gồm Thư ký Hội đồng an ninh Nikolai Patrushev đã nói rõ họ không gấp rút mà chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài.

Nếu thành công ở Donbas, họ có thể có những kế hoạch mở rộng thắng lợi ở phía nam. Quân đội Nga đã bắn tên lửa vào thành phố lớn Zaporizhzhia và Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh để công dân ở các khu vực do Nga chiếm đóng ở phía nam có hộ chiếu Nga dễ dàng hơn.

Một mục tiêu lớn khác trên tuyến đường M03 là Slovyansk, một thành phố có 125.000 dân đã bị lực lượng do Nga hậu thuẫn chiếm giữ vào năm 2014 trước khi bị tái chiếm. Đánh chiếm Kramatorsk, về phía nam, cũng là một mục tiêu lớn.

"Đây là một vùng lãnh thổ lớn để kiểm soát và tôi nghĩ chúng ta không nên đánh giá thấp sự phức tạp về địa lý của nó.", theo bà Tracey German, giáo sư về xung đột và an ninh tại Đại học King ở London.

Quân đội Ukraine có thể cầm cự không?

Đó là lý do vì sao Ukraine đang kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng tốc độ cung cấp vũ khí hạng nặng, bao gồm cả pháo tầm xa.

Cuộc sống 'đáng sợ' ở vùng ly khai Luhansk

Cuộc sống ở các khu vực do lực lượng mà Nga ủy nhiệm nắm giữ ở Ukraine yên tĩnh hơn nhiều so với các nơi khác ở miền đông, mặc dù các nước cộng hòa nhân dân tự xưng đã cáo buộc quân đội Ukraine nã pháo vào các tòa nhà dân sự và giết hại dân thường. Các quan chức ở Donetsk cho biết hàng chục thường dân đã thiệt mạng kể từ giữa tháng 2. Nhiều người hơn đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.