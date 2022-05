Khủng hoảng chi phí sinh hoạt do chiến tranh Ukraine, Covid, biến đổi khí hậu

một giờ trước

Ngoài ra, Ngân hàng Thế giới cũng cảnh báo rằng việc Nga xâm lược Ukraine có thể gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu do nguồn cung khí đốt bị cắt giảm và chi phí phân bón tăng cao.

Thái Lan: Giá phân bón đe dọa xuất khẩu gạo

Trên những cánh đồng lấp lánh dưới những cơn mưa do đợt gió mùa mang tới, Bunchuay Somsuk và những người hàng xóm của bà đang rải phân bón cho lúa để đảm bảo năng suất tốt. Gạo Thái Lan nổi tiếng về chất lượng, và phần lớn vụ mùa ở Suphanburi, phía bắc Bangkok, được xuất khẩu, chủ yếu sang Trung Đông và Châu Phi.

Brazil: Các cánh đồng đã đầy, nhưng tủ lạnh lại trống rỗng

Sự gián đoạn chuỗi cung ứng do hậu quả của đại dịch, cùng với biến đổi khí hậu và chi phí phân bón tăng cao, đang đẩy chi phí sản xuất của người nông dân lên cao - điều này đang tác động mạnh đến người tiêu dùng.

New Zealand: Nhiều người phải chuyển đến Úc

Thủ đô Wellington của New Zealand được xếp hạng là một trong những thành phố khó có thể mua bất động sản nhất trên thế giới. Bức tranh cũng ảm đạm cho những người cho thuê nhà, với mức tăng giá 12% trong năm qua. Điều đó, cùng với sự gia tăng giá xăng dầu và thực phẩm, đã khiến nhiều người cân nhắc việc chuyển đến Úc gần đó - nơi họ có quyền sinh sống và làm việc.

Harmony nói với BBC rằng bà chuyển từ New Zealand sang Úc do giá cả tăng

Chris cho biết: "Chúng tôi có 4 đứa con, vì vậy chi phí rất đắt đỏ. Chúng tôi nhận thấy ở Úc người ta đang than chi phí sinh hoạt tăng lên - nhưng đó là chi phí cách đây 5 năm ở New Zealand".

Rời New Zealand và họ hàng là một quyết định khó khăn đối với Harmony. Nhưng bà nói rằng động thái này là cần thiết cho bọn trẻ.

"Bạn không thể kiếm sống ở New Zealand. Bạn không có lựa chọn nếu bạn muốn sống, bạn phải chuyển đi, hoặc New Zealand phải thay đổi. Tôi muốn một tương lai cho các con tôi và chúng tôi không có tương lai ở New Zealand," bà nói.