Tham vọng Thái Bình Dương của Trung Quốc có bị cản trở?

15 phút trước

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có chuyến công du xuyên Thái Bình Dương -dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng chốt một thỏa thuận thương mại và an ninh sâu rộng với 10 quốc gia trong khu vực.

Thỏa thuận đầy tham vọng - bao gồm nhiều vấn đề, từ an ninh mạng tới học viện đào tạo lực lượng cảnh sát do Trung Quốc tài trợ và thiết lập thêm các trung tâm văn hóa Trung Quốc trên khắp các nước Thái Bình Dương - nhằm gắn kết khu vực này gần hơn nữa với Bắc Kinh.

Mối quan tâm đang gia tăng

Nhưng đầu năm nay, Trung Quốc đã ký một hiệp ước an ninh với Quần đảo Solomon, một động thái mà đảng Lao động của Úc gọi là "thất bại tồi tệ nhất trong chính sách đối ngoại của ÚC ở Thái Bình Dương" trong 80 năm.

Thỏa thuận có thể 'thay đổi trật tự khu vực'

Một tài liệu bị rò rỉ của dự thảo thỏa thuận cho thấy Bắc Kinh đang gia tăng đáng kể các hoạt động của mình ở Nam Thái Bình Dương - từ hỗ trợ tài chính nhiều hơn đến đào tạo lực lượng cảnh sát rồi tạo ra một khu vực thương mại tự do Trung Quốc - Thái Bình Dương.

"Dự thảo hợp tác về chính sách khu vực cho thấy Bắc Kinh quan tâm đến việc theo đuổi và tạo ra kiến trúc an ninh khu vực. Không rõ dự thảo này sẽ điều chỉnh và bổ sung cho kiến trúc an ninh hiện tại như thế nào," Anna Powles, giảng viên cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh tại Massey cho biết.