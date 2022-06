Hơn 11 triệu người xem buổi hòa nhạc mừng Đại lễ Bạch kim ở Anh

một giờ trước

Tính trung bình, khoảng 11,2 triệu người ở Anh đã xem chương trình Bữa tiệc Bạch kim trong Hoàng Cung (Platinum Party in the Palace), phát trên kênh BBC One hôm thứ Bảy.