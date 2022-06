Điều trần bạo loạn Đồi Capitol: Trump bị cáo buộc 'âm mưu đảo chính'

29 phút trước

Liz Cheney, đảng viên Cộng hòa, phó chủ tịch ủy ban điều tra của Quốc hội Mỹ, nói rằng ông Trump đã "thắp lên ngọn lửa của cuộc tấn công này".Bennie Thompson, một đảng viên Đảng Dân chủ, nói rằng cuộc bạo động gây nguy hiểm cho nền dân chủ Mỹ.Những người ủng hộ Trump đã tấn công Quốc hội vào ngày 6/1/2021 khi các nhà lập pháp nhóm họp để chứng nhận chiến thắng bầu cử của Joe Biden.Sau gần một năm điều tra, ủy ban chọn lọc Hạ viện Hoa Kỳ do đảng Dân chủ lãnh đạo đã họp vào tối thứ Năm và chiếu các đoạn clip từ các cuộc phỏng vấn mà ủy ban này thực hiện với các thành viên trong mạng lưới nội bộ của ông Trump.Đoạn phim về lời khai của cựu Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Bill Barr được trình chiếu, trong đó ông này nói những tuyên bố của cựu tổng thống rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp là vô căn cứ."Chúng ta không thể sống trong một thế giới mà chính quyền đương nhiệm vẫn nắm quyền dựa trên quan điểm của họ, không được hỗ trợ bởi bằng chứng cụ thể, rằng đã có gian lận trong cuộc bầu cử", cựu Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ nói.Phiên điều trần cũng có đoạn ghi âm lời khai của Ivanka Trump, con gái của cựu tổng thống, nói rằng bà "chấp nhận" việc ông Barr bác bỏ thuyết âm mưu của cha mình.

Ủy ban do đảng Dân chủ lãnh đạo đã trình bày video lời khai của các nhân vật nổi tiếng trong chính quyền Trump bao gồm con gái Ivanka Trump và chồng - Jared Kushner, Bộ trưởng Tư pháp William Barr, người phát ngôn chiến dịch Jason Miller và Tướng Mark Milley.

Những kẻ bạo loạn đã tấn công cảnh sát, khiến các nhà lập pháp và ông Pence phải tháo chạy vì sự an nguy của bản thân và gây ra thiệt hại hàng triệu USD. Bốn người chết ngay ngày hôm đó, một người bị cảnh sát bắn chết và một số khác là khác do nguyên nhân tự nhiên. Hơn 100 nhân viên cảnh sát bị thương, một người qua đời vào ngày hôm sau. Bốn cảnh sát sau đó chết do tự sát.