March For Our Lives: Hàng chục ngàn người tuần hành yêu cầu luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn

57 phút trước

Họ đã cùng tham gia vào hàng trăm cuộc tuần hành, giơ cao khẩu hiệu như "Tôi muốn tự do không bị bắn".

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ủng hộ các cuộc phản đối, kêu gọi Quốc hội "thông qua luật an toàn súng đạn dựa theo lẽ phải".

Vụ tấn công chỉ sau vài ngày xảy ra vụ xả súng tại thành phố Buffalo, New York, khiến 10 người thiệt mạng và dẫn đến những lời kêu gọi hành động kiểm soát súng đạn tại Mỹ.

Hôm 11/06, nhóm March For Our Lives, ủng hộ luật kiểm soát súng đạn - được những người sống sót sau vụ xả súng tại trường trung học ở thành phố Parkland, bang Florida lập nên - cho biết có khoảng 450 cuộc tuần hành được tổ chức trên khắp nước Mỹ, bao gồm tại thủ đô Washington DC, thành phố New York, Los Angeles và Chicago.