Thâm Quyến hết 'mầu nhiệm' và nỗi lo tương lai kinh tế TQ

một giờ trước

Câu chuyện từ nghèo khổ đến giàu sang của Fong, hiện đang bị đe dọa bởi sự suy thoái ngày càng trầm trọng hơn do đại dịch Covid, phản ánh câu chuyện lớn hơn về thành phố mà ông sống.

Được lập ra vào năm 1979 trong làn sóng cải cách kinh tế đầu tiên của Trung Quốc giúp cho phép doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò trong hệ thống do nhà nước kiểm soát, Thâm Quyến đã chuyển mình từ một tập hợp các làng nông nghiệp thành một cảng lớn của thế giới, nơi sản sinh ra một số công ty dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, bất động sản và các công ty sản xuất của Trung Quốc.

Thâm Quyến vẫn là nhà xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Trung Quốc, nhưng các lô hàng ra nước ngoài của thành phố đã giảm gần 14% trong tháng 3, do việc phong tỏa Covid làm cảng của họ bị tắc nghẽn.

Nếu Thâm Quyến gặp khó khăn, đó là dấu hiệu cảnh báo cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Richard Holt, giám đốc nghiên cứu các thành phố toàn cầu tại Oxford Economics, cho biết thành phố là "chim hoàng yến trong mỏ than", rằng nhóm của ông đang theo dõi sát sao Thâm Quyến.

Fong, người chủ yếu bán hàng hóa của mình cho khách trong nước, cho biết doanh số bán hàng đã sụt giảm khoảng 40% so với mức 20 triệu nhân dân tệ (3 triệu USD) vào năm 2020, do ảnh hưởng bởi việc Thượng Hải đóng cửa hai tháng gần đây và sự suy giảm chung về niềm tin của người tiêu dùng.

Các nhà sản xuất thiết bị viễn thông có trụ sở tại Thâm Quyến như Huawei Technologies và ZTE Corp (000063.SZ), đã bị liệt vào danh sách đen thương mại của Mỹ với lý do lo ngại về an ninh và vận chuyển trái phép công nghệ Hoa Kỳ tới Iran. Huawei phủ nhận cáo buộc, trong khi ZTE mãn hạn quản chế 5 năm vào tháng 3 này sau khi nhận tội.

Một trong những công ty trụ cột khác của thành phố - nhà phát triển bất động sản bán chạy nhất China Evergrande - đã làm dấy lên lo ngại sẽ sụp đổ vào năm ngoái do các khoản nợ chồng chất gây tàn phá hệ thống tài chính của Trung Quốc. Tiếp đó, Ping An Insurance Group Co, công ty bảo hiểm lớn nhất Trung Quốc, đã thua lỗ lớn ở các khoản đầu tư bất động sản.