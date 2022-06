Thượng viện Mỹ thông qua dự luật kiểm soát súng lần đầu tiên trong gần 30 năm

một giờ trước

Các đề xuất khác xa so với những gì mà nhiều đảng viên Dân chủ và các nhà hoạt động đã kêu gọi

Một cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát dự kiến sẽ sớm diễn ra.

Dự luật được đưa ra sau vụ xả súng hàng loạt vào tháng trước tại một siêu thị ở Buffalo, New York và một trường tiểu học ở Uvalde, Texas, khiến 31 người thiệt mạng.

Các cải cách bao gồm:

Cột mốc quan trọng

Nhóm an toàn về súng March For Our Lives - được thành lập bởi những người sống sót sau vụ xả súng trường Parkland năm 2018 ở Florida - đã hoan nghênh sự tiến bộ của dự luật.