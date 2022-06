BBC có bằng chứng về các kho hàng, xe tải và tàu biển Nga dùng để chở ngũ cốc đánh cắp từ Ukraine

Sau đó, trong cảnh quay, một người lính khi phát hiện ra camera an ninh đã bắn vào nó, nhưng bắn trượt.

Xếp hàng ở biên giới

Ngũ cốc Ukraine được đưa đi đâu sau khi tới Crimea?

Khối lượng hoạt động bất thường ở Sevastopol

Một số chuyên gia mà chúng tôi đã nói chuyện cho biết hoạt động này chỉ có thể là do có lượng ngũ cốc được vận chuyển từ đất liền của Ukraine tới. "Crimea không thực sự trồng được nhiều ngũ cốc để xuất khẩu," Mariia Bogonos, chuyên gia về chính sách nông nghiệp tại Trường Kinh tế Kyiv cho biết.

Tuy nhiên, Mike Lee, chuyên gia nông nghiệp của Green Square Agro, người đã làm việc ở cả Ukraine và Nga, nói rằng một số ngũ cốc từ Crimea có thể là một phần của việc tồn đọng từ vụ thu hoạch năm ngoái, được cất giữ tại đó do tìn hình chiến tranh. "Crimea nằm dưới sự kiểm soát của Nga, nhưng các chuỗi cung ứng ở đó cũng bị ảnh hưởng."

Theo Quy định về An toàn tính mạng trên biển (SOLAS) của Liên Hiệp Quốc, các tàu phải luôn bật thiết bị theo dõi, trừ khi việc này gây ra mối đe dọa cho sự an toàn và an ninh của tàu - chẳng hạn như khi phải đối phó với hải tặc.