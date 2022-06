NATO chào đón Phần Lan, Thụy Điển; công khai lo ngại cả Nga, Trung Quốc

52 phút trước

Ba quốc gia nói họ đã nhất trí bảo vệ an ninh của nhau, kết thúc tranh cãi.

Tuyên bố của NATO ngày 29/6 nói: "Việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập sẽ khiến họ an toàn hơn, NATO mạnh hơn và khu vực châu Âu-Đại Tây Dương an toàn hơn."

"An ninh của Phần Lan và Thụy Điển có tầm quan trọng trực tiếp đối với Liên minh, kể cả trong quá trình gia nhập."

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại một cuộc họp báo: "Cuộc chiến chống Ukraine của Tổng thống Putin đã phá vỡ hòa bình ở châu Âu và tạo ra cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất ở châu Âu kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai".

NATO vẫn mở cửa cho Ukraine?

Văn kiện có đoạn viết như sau: "An ninh của các quốc gia mong muốn trở thành thành viên của Liên minh gắn liền với an ninh của chính chúng tôi."

"Chúng tôi hết sức ủng hộ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của họ. Chúng tôi sẽ tăng cường đối thoại và hợp tác chính trị với những nước muốn tham gia Liên minh, giúp tăng cường khả năng phục hồi của họ trước sự can thiệp của kẻ xấu, xây dựng năng lực của họ và tăng cường hỗ trợ thiết thực của chúng tôi để thúc đẩy khát vọng của họ ở châu Âu-Đại Tây Dương."

"Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển quan hệ đối tác của mình với Bosnia và Herzegovina, Georgia và Ukraine để thúc đẩy lợi ích chung của chúng tôi đối với hòa bình, ổn định và an ninh châu Âu-Đại Tây Dương."

Nhưng tại hội nghị Bucharest, do bất đồng giữa các thành viên, nên NATO không đưa ra kế hoạch cụ thể, cũng như không nói cụ thể khi nào thì Ukraine và Georgia có thể gia nhập.

Nga là 'đe dọa trực tiếp'

Một thông cáo của NATO gọi Nga là "mối đe dọa trực tiếp và đáng kể nhất đối với an ninh của các đồng minh".

"Liên bang Nga là mối đe dọa trực tiếp và đáng kể nhất đối với an ninh của Đồng minh, và hòa bình và ổn định trong khu vực châu Âu-Đại Tây Dương."

"Chúng tôi sẽ tăng cường đáng kể khả năng răn đe và phòng thủ cho tất cả các Đồng minh, nâng cao khả năng phục hồi trước sự cưỡng ép của Nga và hỗ trợ các đối tác của chúng tôi chống lại sự can thiệp và xâm lược ác ý."

NATO lần đầu nêu tên Trung Quốc

Văn kiện Khái niệm chiến lược của NATO, vừa công bố, viết: "Tham vọng công khai và các chính sách cưỡng bách của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thách thức lợi ích, an ninh và giá trị của chúng tôi."

"Các hoạt động mạng và hỗn hợp mang tính chất độc hại của CHND Trung Hoa và những luận điệu đối đầu và sai lệch thông tin nhắm tới các đồng minh và làm tổn hại đến an ninh của Liên minh."

Văn kiện nói: "Chúng tôi vẫn cởi mở trong việc giao thiệp mang tính xây dựng với CHND Trung Hoa, bao gồm cả việc xây dựng tính minh bạch có đi có lại, nhằm bảo vệ lợi ích an ninh của Liên minh."

"Với tư cách là Đồng minh, chúng tôi sẽ cùng nhau làm việc có trách nhiệm để giải quyết những thách thức mang tính hệ thống do CHND Trung Hoa đặt ra đối với an ninh khu vực Châu Âu-Đại Tây Dương và đảm bảo khả năng lâu dài của NATO trong việc đảm bảo quốc phòng và an ninh của các Đồng minh."