TQ: Người đứng đầu MI5 và FBI cảnh báo về mối đe dọa 'to lớn'

một giờ trước

Nguồn hình ảnh, UK pool via ITN

Người đứng đầu các cơ quan an ninh của Anh và Mỹ đã cùng xuất hiện trong một sự kiện 'chưa có tiền lệ' để cảnh báo về mối đe dọa từ Trung Quốc.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ (FBI) Christopher Wray nói rằngTrung Quốc là "mối đe dọa lâu dài và to lớn nhất đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia của chúng ta". Ông nói Trung Quốc đã can thiệp vào chính trị, bao gồm cả các cuộc bầu cử gần đây.