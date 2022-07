Boris Johnson mất chức có ảnh hưởng đến cách Anh chống Nga, giúp Ukraine?

22 phút trước

Các báo Anh hay dùng cụm từ ' engulf in cris is ' - chìm đắm trong khủng hoảng, để gọi nội các của vị thủ tướng tóc vàng bù xù.

Riêng về ông Johnson, sáng nay, một báo Anh chạy tựa "The rule-breaker who ran out of luck" - tạm dịch: "Vận may đã hết với kẻ chuyên phá lệ".