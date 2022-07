Căn cứ quân đội Mỹ huấn luyện binh sỹ Ukraine

một giờ trước

Bên trong lớp học, những chiếc ghế được sắp xếp gọn gàng, trông giống như kiểu thường thấy ở các trường học trên khắp đất nước, nhưng không giống như ở những nơi khác, đôi khi có thể nhìn thấy một biển báo điện tử, một "đèn an toàn", đôi khi nhấp nháy. Nó có các chữ cái in đậm, "an toàn" và "không an toàn". Khi thông tin được phân loại, một đèn nhấp nháy với nền màu đỏ, nhắc nhở mọi người rằng thông tin chỉ có thể được chia sẻ với những người đã qua được cửa kiểm soát.