'Quân đội Myanmar triển khai hệ thống camera theo dõi của TQ'

30 phút trước

Chính quyền quân sự Myanmar đang lắp đặt thêm các camera do Trung Quốc chế tạo với khả năng nhận diện khuôn mặt tại các thành phố trên khắp đất nước, ba người nắm thông tin trực tiếp nói với Reuters .

Trong các gói thầu triển khai và lắp đặt các camera an ninh và công nghệ nhận diện khuôn mặt, các kế hoạch được mô tả là một dự án vì thành phố an toàn, nhằm duy trì an ninh và trong một số trường hợp, giữ gìn ổn định dân sự, những người tham gia dự án cho biết.