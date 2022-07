Cựu Cố vấn An ninh Mỹ John Bolton thừa nhận lên kế hoạch lật đổ chính phủ nước ngoài

4 phút trước

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton

John Bolton, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc và cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, ngày 12/07 cho biết ông đã giúp lên kế hoạch thực hiện các cuộc đảo chính ở nước ngoài, theo Reuters .

Năm 2019, ông Bolton với cương vị là Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ đã công khai ủng hộ lời kêu gọi của lãnh đạo phe đối lập Venezuela là Juan Guaido đối với quân đội, rằng hãy ủng hộ nỗ lực lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro theo chủ nghĩa xã hội, cho rằng kết quả tái đắc cử ông Maduro là bất hợp pháp. Nhưng cuối cùng thì ông Maduro vẫn còn tại vị.

Nhiều chuyên gia về chính sách ngoại giao trong những năm qua đã chỉ trích quá khứ Mỹ can thiệp vào các quốc gia khác, như cuộc lật đổ Thủ tướng Iran đương nhiệm Mohammad Mosaddegh vào năm 1953, người theo chủ nghĩa dân tộc, cuộc chiến tranh Việt Nam, xâm lược Iraq và cuộc chiến Afghansitan.

John Bolton giữ chức vụ Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ từ tháng 04/2018, và là cố vấn an ninh quốc gia thứ ba của ông Trump sau Michael Flynn và HR McMaster. Ông là một nhà ngoại giao theo chính sách đối ngoại "diều hâu".

Vào tháng 10/2019, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã sa thải ông John Bolton do 'bất đồng sâu sắc'.

Trong cuốn sách 'The Room Where It Happened' của ông John Bolton được xuất bản vào tháng 06/2020 sau khi bị sa thải, ông đã đưa ra nhiều bí mật "động trời", như cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tìm cách nhờ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp mình tái đắc cử, hay ông Trump bị cáo buộc đã không biết Vương quốc Anh là một cường quốc hạt nhân.