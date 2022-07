Tàu khu trục Mỹ 'hoạt động tự do hàng hải' gần Trường Sa, Trung Quốc tập trận lớn

Mỹ tiếp tục 'thách thức'

"Hoạt động tự do hàng hải ("FONOP") này duy trì các quyền, tự do và việc sử dụng hợp pháp các luật biển được luật pháp quốc tế công nhận, bằng cách thách thức các hạn chế đối với những chuyến đi lại vô hại mà Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa), Việt Nam và Đài Loan áp đặt." thông cáo ghi.

Theo thông cáo, Hoa Kỳ thách thức các tuyên bố chủ quyền hàng hải quá đáng trên toàn cầu, bất kể là yêu sách của nước nào và cho rằng các yêu sách phi pháp về hàng hải ở Biển Đông gây mối đe dọa nghiêm trọng đến tự do biển, bao gồm tự do cho tàu thuyền, máy bay, tự do thương mại và tự do về cơ hội kinh tế cho các quốc gia trong khu vực Biển Đông.