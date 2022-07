Nắng nóng khắc nghiệt: Cháy rừng nhiều nơi ở châu Âu, Anh chống đỡ theo cách riêng

51 phút trước

Các đợt nắng nóng trở nên thường xuyên hơn, dữ dội hơn và kéo dài hơn do sự thay đổi khí hậu do con người gây ra. Thế giới đã ấm lên khoảng 1,1 độ C kể từ khi kỷ nguyên công nghiệp bắt đầu và nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng trừ khi các chính phủ trên thế giới cắt giảm mạnh lượng khí thải carbon.