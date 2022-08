Myanmar kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm sáu tháng

một giờ trước

Theo đó, hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia của quân đội đã chấp thuận quyết định trên. Các thành viên (của hội đồng an ninh) nhất trí ủng hộ đề xuất kéo dài thời gian ban bố tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng", Global New Light of Myanmar đưa tin.