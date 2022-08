Mỹ phê chuẩn để Phần Lan, Thụy Điển vào Nato, kêu gọi các nước thành viên đồng thuận

49 phút trước

Với tỷ lệ 91 phiếu thuận, một phiếu chống, thượng viện Mỹ đã có một quyết định then chốt 'vì an ninh quốc gia', theo The Guardian, sau khi Nga xâm lược Ukraine.

Lưỡng đảng đã gần như nhất trí hoàn toàn phê chuẩn tư cách thành viên Nato cho Phần Lan và Thụy Điển, gọi việc mở rộng khối phòng thủ phía tây là 'một quyết định then chốt đối với an ninh quốc gia' của Hoa Kỳ và là một ngày đáng suy xét đối với Vladimir Putin.

Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar, một đảng viên Đảng Dân chủ Minnesota, phát biểu trước cuộc bỏ phiếu: "Kết quả này gửi một cảnh báo tới những kẻ bạo chúa trên khắp thế giới, những người tin rằng có thể dễ dàng đánh chiếm các nền dân chủ tự do", The Guardian trích lời bà.

Phát biểu trước Thượng viện, McConnell đã đề cập đến quân đội được hiện đại hóa, được tài trợ tốt của Phần Lan và Thụy Điển cũng như kinh nghiệm của họ khi hợp tác với quân đội và hệ thống vũ khí của Hoa Kỳ. Ông gọi đây là "một quyết định then chốt vì an ninh quốc gia" của Hoa Kỳ.

"Việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập Nato sẽ khiến Nato mạnh hơn và nước Mỹ an toàn hơn. Nếu bất kỳ thượng nghị sĩ nào đang tìm kiếm một lý do chính đáng để bỏ phiếu, tôi chúc họ may mắn," McConnell nói, theo The Guardian.