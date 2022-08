Darya Dugina là ai và vụ ám sát ảnh hưởng thế nào đến Nga?

26 phút trước

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) nói rằng Ukraine đứng đằng sau vụ ám sát và nghi phạm - bị cáo buộc, là một công dân Ukraine, đã bám theo Dugina và cha của cô này đến một lễ hội ở Moscow nhằm thực hiện vụ tấn công, nhưng sau đó chạy trốn sang quốc gia láng giềng Estonia, trước khi có thể bị bắt giữ.

Darya Dugina là ai?

Ủng hộ Nga xâm lược Ukraine

Trước thời điểm cuối những năm 2010, Darya Dugina bắt đầu xuất hiện trên một số kênh truyền hình khác nhau của Nga, cũng như viết cho một số trang web ủng hộ chính phủ, thường bình luận về chính trị châu Âu và bày tỏ sự ủng hộ cho các lực lượng chính trị mà cô mô tả "sự đúng đắn mới" và dự báo về chiến thắng trước phe tự do.

Nguồn hình ảnh, Investigative Committee of the Russian Federation

Trước vụ ám sát, Dugina đang hợp tác với một nhà xuất bản cực hữu của Nga "the Black Hundred" để xuất bản sách "The Book of Z", được nhà xuất bản này mô tả là "một tuyển tập các tuyên ngôn và câu chuyện từ những người tham gia và nhân chứng".