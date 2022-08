Trung Quốc: dân mạng bất bình khi cầu thủ bóng chuyền phải đeo khẩu trang

41 phút trước

Hiệp hội bóng chuyền Trung Quốc sau đó đã lên tiếng xin lỗi, nói rằng quyết định này được đưa ra là do "thiếu kinh nghiệm".

Đầu năm nay, một trận đấu khúc côn cầu trên băng giữa Canada và Nga Ủy ban Olympic đã chứng kiến cả hai đội đeo khẩu trang, do "lo ngại về an toàn và an ninh" trước kết quả xét nghiệm đang chờ xử lý.