Nữ hoàng và 'khiếu hài hước tuyệt vời'

một giờ trước

Tiệc trà Đại lễ Bạch kim với Gấu Paddington

Invictus Games và sự 'thách đấu'

Năm 2016, Nữ hoàng xuất hiện trong một video clip gây bão khác - cùng với cháu trai là Hoàng tử Harry để quảng bá cho sự kiện thể thao Invictus Games - dành cho các thương binh và cựu chiến binh - do Harry sáng lập.

Biệt tài bắt chước

Ở chốn riêng tư, Nữ hoàng được cho là một người có tài bắt chước xuất sắc, diễn được giọng điệu và cách nói chuyện, theo Mr Lacey, một nhà tư vấn lịch sử cho loạt phim The Crown của Netflix.

Bà cũng được biết đến vì có thể bắt chước cựu lãnh đạo Nga Boris Yeltsin, Karen Dolby đặc biệt tài tình, tác giả cuốn The Wicked Wit of Queen Elizabeth II (Khiếu hài hước tuyệt vời của Nữ hoàng Elizabeth II), nói.

Cắt bánh kem bằng một thanh kiếm lễ

Hài hước 'tỉnh khô'

Ai dám, Windsor

Phim hài truyền hình Anh, the Kumars at No. 42, được cho là một bộ phim mà Nữ hoàng yêu thích.