Sự ủng hộ đối với Thủ tướng Nhật Bản trượt dốc vì nhà thờ và đám tang

33 phút trước

Nguyên nhân là do sự giận giữ của người dân về mối quan hệ của đảng cầm quyền với một nhà thờ gây tranh cãi và một lễ tang cấp nhà nước cho cựu lãnh đạo Shinzo Abe, theo Reuters.

Quyết định của ông Kishida tổ chức tang lễ cấp nhà nước cho ông Abe vào ngày 27/9 cũng đã làm dấy lên sự tức giận, cả về mối quan hệ của các nhà lập pháp Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của ông với nhà thờ - ông Abe cũng nằm trong số này - và quy mô quỹ dành cho nó.

Tại quốc hội tuần trước, ông Kishida đã bảo vệ quyết định của mình về tang lễ cho ông Abe - thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản khi ông từ chức vào năm 2020, nhưng 64% người được hỏi cho biết họ không thể chấp nhận lý do của thủ tướng.

Thủ tướng Nhật Bản trước đó đã chấp nhận chỉ trích rằng ông đã không giải thích đầy đủ lý do tại sao ông muốn tổ chức tang lễ cấp nhà nước cho cựu thủ tướng Shinzo Abe bị ám sát.

Quyết định tổ chức tang lễ cho ông Abe của Thủ tướng Fumio Kishida vào ngày 27/9, do nhà nước chi trả, đã gây ra sự phản đối rộng rãi của công chúng, phần lớn là do những tiết lộ xuất hiện sau vụ ông Abe bị ám sát về mối quan hệ giữa đảng cầm quyền và một nhóm nhà thờ. Nhà thờ này đã phải đối mặt với chỉ trích vì nhiều lý do khác nhau trong những năm qua.