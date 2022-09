Chiến tranh Ukraine: Các vùng bị chiếm đóng kêu gọi trưng cầu dân ý sáp nhập Nga

Bốn vùng của Ukraine do Moscow kiểm soát đã tuyên bố các kế hoạch trưng cầu ý dân khẩn cấp về việc gia nhập Nga, dọn đường cho việc sáp nhập của Nga.

Hiện nay, giới chức do Nga hậu thuẫn tại miền đông và nam cho biết họ muốn bỏ phiếu để gia nhập Nga bắt đầu từ tuần này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho sẽ có bài phát biểu trước toàn quốc tối thứ Ba 21/09. Nhưng các nguồn tin thân cận với Điện Kremlin sau đó cho hay thấy bài phát biểu đã bị hoãn, và không đưa ra lý do.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev, nói đầu ngày 21/09 rằng việc tổ chức bỏ phiếu ở vùng Donetsk và Luhansk, miền đông Ukraine - còn gọi là Donbas - sẽ sửa chữa "công lý mang tính lịch sử" và không thể đảo ngược: "Sau khi hiến pháp nhà nước của chúng ta được chỉnh sửa, không có nhà lãnh đạo tương lai nào của Nga, không quan chức nào, sẽ có thể đảo ngược những quyết định này."

Ngay sau đó chính quyền của hai vùng ly khai do Nga hậu thuẫn tại Donetsk và Luhansk nói họ sẽ tiến hành bỏ phiếu từ ngày 23-27/09. Tổng thống Putin đã công nhận nền độc lập của hai vùng này chỉ ba ngày trước khi quân đội Nga xâm lược Ukraine từ phía bắc, đông và nam.

Giới chức do Nga bổ nhiệm tại vùng Kherson, miền nam Ukraine nói họ cũng sẽ tổ chức bỏ phiếu, một tuyên bố tương tự cũng được phát đi từ các vùng ở Zaporizhzhia, do Nga chiếm đóng. Truyền thông nhà nước Nga nói người dân sẽ có thể bỏ phiếu trực tiếp hoặc từ xa.

Trong những tháng qua, giới chức do Nga cài cắm đã cố gắng tổ chức các cuộc trưng cầu ý dân theo cách thức của mình. Không bao giờ có bất kỳ hy vọng về một cuộc bầu cử tự do và công bằng, và chiến tranh tiếp diễn khiến việc sáp nhập các vùng không hoàn toàn do họ kiểm soát trở nên phi thực tế. Các cuộc phản công của Ukraine đã khiến vấn đề này trở nên khó khăn hơn.