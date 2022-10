COP27: Hội nghị Khí hậu Ai Cập là gì và vì sao quan trọng?

42 phút trước

Sự kiện này diễn ra sau một năm với các thảm họa do biến đổi khí hậu và nắng nóng kỷ lục gây ra.

Thượng đỉnh Khí hậu LHQ là gì?

Vì sao COP cần thiết?

Thế giới đang ngày càng nóng lên bởi phát thải từ hoạt động của con người, chủ yếu từ việc đốt năng lượng hóa thạch như dầu, gas, và than.

Các chính phủ của khu vực này hi vọng sẽ thu hút sự chú ý tới các tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu trên lục địa này. IPCC nói châu Phi là một trong những khu vực dễ tổn thương nhất trên thế giới.

Hiện nay, 17 triệu người ước tính đang đối mặt với mất an toàn lương thực ở đông Phi, do hạn hán.

Có dự kiến về rào cản nào không?

Nhưng các nước đang phát triển kêu gọi phải được chi trả cho 'thiệt hại và mất mát' do các hậu quả mà họ đang hứng chịu

Bạn sẽ nghe rất nhiều thuật ngữ

• 1,5 độ C: Giữ cho nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng dưới 1,5 độ C - so với thời kỳ tiền công nghiệp - sẽ tránh được những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu, các nhà khoa học cho biết