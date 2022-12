2022: Nhìn lại một năm buồn của tự do báo chí toàn cầu

Hậu quả của tự do báo chí thấp bao gồm các biện pháp trừng phạt nhà báo ở các quốc gia độc tài đến việc củng cố truyền thông ở các nền dân chủ, và tự do báo chí đã suy giảm ở các nền kinh tế lớn trên thế giới trong mười năm qua. Chỉ số tự do báo chí ở Hoa Kỳ đã không vượt quá 80 kể từ năm 2013 và Trong khi đó, tự do báo chí trên toàn khu vực Châu Á Thái Bình Dương vẫn ở mức cực kỳ thấp, với Việt Nam, Trung Quốc, Myanmar và Triều Tiên có điểm số dưới 30 vào năm 2022. Tự do báo chí kém không chỉ khiến công việc của các nhà báo trở nên khó khăn hơn đáng kể về cách thức và nội dung họ viết, mà còn nhưng báo cáo về một số chủ đề, số liệu hoặc chính sách của chính phủ thậm chí có thể khiến tính mạng của họ gặp nguy hiểm.