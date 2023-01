Đại học Harvard 'dậy sóng' quanh vụ học bổng cho nhà hoạt động nhân quyền

Một học giả cho biết lý do của quyết định này là do ông Kenneth Roth đã chỉ trích cách đối xử của Israel đối với người Palestine.

Kathryn Sikkink, một học giả nhân quyền tại Trường Kennedy, nói với tạp chí The Nation rằng ông Elmendorf nói với cô, ông từ chối không trao học bổng này vì điều mà ông gọi là "thành kiến với Israel" của HRW.

Quyết định này, được The Nation đưa tin vào tuần trước, đã vấp phải sự chỉ trích từ một số cựu sinh viên, Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ và chính HRW. Nhóm ủng hộ quyền tự do ngôn luận PEN America cho rằng quyết định này "đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về độ tin cậy của chính chương trình Harvard."