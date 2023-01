Jacinda Ardern: Thủ tướng đã bị người New Zealand 'chán chường'

một giờ trước

Jacinda Ardern trở thành thủ tướng của New Zealand một cách tình cờ và nhiệm kỳ 5 năm của bà gặp một loạt khủng hoảng.

Và ban đầu, việc ứng phó dịch Covid-19 của bà đã giúp bà dẫn dắt Đảng Lao động giành chiến thắng vang dội vào năm 2020. Nhưng khi các lệnh phong tỏa hà khắc khiến người dân New Zealand phải ở nhà và biên giới bị đóng cửa, uy tín của bà bắt đầu suy yếu.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm 19/1 cho biết bà sẽ từ chức trước ngày 7/2, sau khi cầm quyền từ năm 2017.

Bà làm việc cho cựu Thủ tướng New Zealand Helen Clark và cho chính phủ Vương quốc Anh của Tony Blair, trước khi được bầu làm nghị sĩ năm 2008.

Đến năm 2017 khi Đảng Lao động nhận thấy xếp hạng thăm dò ở mức thấp dưới sự lãnh đạo của Andrew Little, bà đã được bầu làm phó của ông và nhanh chóng thu hút được nhiều người ủng hộ.

Ông Little từ chức 8 tuần trước cuộc bầu cử và bà Ardern lên thay.

Mặc dù Lao động chỉ giành được 36,9% phiếu bầu so với 44,5% của Đảng Quốc gia trung hữu, nhưng đảng này vẫn có thể trở thành chính phủ sau khi thành lập liên minh với Đảng New Zealand First theo chủ nghĩa dân túy.