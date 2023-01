Sau đại dịch Covid: Anh gặp vấn đề điều trị chống đột quỵ và bệnh tim mạch

20 tháng 1 2023

Hội Tim mạch Anh Quốc (The British Heart Foundation -BHF) đã nghiên cứu số liệu từ quá trình cấp giấy khám trong 18 tháng đầu tiên kể từ khi Covid xuất hiện ở Anh.

Dù Y tế Công ( NHS ) ở Anh đã vào cuộc và chừng 220.000 máy đo huyết áp được người dân dùng tại nhà, số liệu mới cho thấy ở xứ Anh (England), số người dùng các biện pháp y tế để kiểm soát huyết áp cao giảm đi tới 2 triệu năm 2021 - năm đỉnh cao của Covid - do với 2020.

Năm 2022, số người tử vong tại Anh tăng lên đột ngột so với mức trung bình của cả nửa thế kỷ trước đó.

Hơn 650.000 người tử vong được xác nhận ở Vương quốc Anh trong năm 2022 - tăng 9% so với năm 2019.

Mặc dù con số thấp hơn nhiều so với mức đỉnh điểm của đại dịch, nhưng nó đặt ra câu hỏi về lý do tại sao nhiều người vẫn chết hơn so với thời điểm bình thường.