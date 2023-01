‘Ở Hà Nội, lo Ấn Độ - Pakistan đánh bom hạt nhân’: Pompeo kể chuyện

45 phút trước

Trong hồi ký Never Give An Inch: Fighting for the America I Love, ông Pompeo nói rằng ông "không nghĩ rằng thế giới biết chính xác mức độ cạnh tranh giữa Ấn Độ và Pakistan đã có thể dẫn đến một cuộc xung đột hạt nhân vào tháng 2 năm 2019".