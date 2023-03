Anh 'cấm viên chức dùng TikTok'

45 phút trước

Chính phủ Anh nói ứng dụng truyền thông xã hội do Trung Quốc sở hữu TikTok sẽ bị cấm trên điện thoại và các thiết bị khác của cấp bộ trưởng và công chức chính phủ vì lý do an ninh.