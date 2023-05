Chủ tịch VN thăm Anh, nhìn lại 50 năm quan hệ qua tư liệu lịch sử

Người Mỹ rất chú ý đến điều này. Ngay ngày hôm sau, 18/07/1973, New York Times trích FCO đưa tin "sẽ không có chuyện Anh công nhận chính phủ Việt Cộng (there was no question of Britain's recognizing the Vietcong's Pro visional Revolutionary Govern ment of South Vietnam).