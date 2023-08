'Như đang đùa với tử thần': Các nữ quân nhân Ukraine ở tiền tuyến

58 phút trước

BBC tìm thấy Andriana tại một trung tâm phục hồi chức năng ở Ukraine - một nơi mà chúng tôi không thể nêu tên vì lý do an toàn của cô ấy - sau khi cô bị thương do trúng mìn ở vùng Kherson vào tháng 12.